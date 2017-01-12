Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде

Матч продолжался 1 час 10 минут. Анастасия и Тимя 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



В финале Павлюченкова и Бабош сыграют с победительницами матча Саня Мирза (Индия) / Барбора Стрыцова (Чехия, 1) — Ваня Кинг (США) / Ярослава Шведова (Казахстан, 4).