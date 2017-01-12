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https://sport.mail.ru/news/tennis/28401068/
12 января 2017, 10:59 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде, обыграв словенку Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Анастасия и Тимя 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В финале Павлюченкова и Бабош сыграют с победительницами матча Саня Мирза (Индия) / Барбора Стрыцова (Чехия, 1) — Ваня Кинг (США) / Ярослава Шведова (Казахстан, 4).
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