Кравчук проиграл Штруффу в четвертьфинале челленджера в Канберре

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Константин 10 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Яна-Леннарда 13 эйсов и 2 брейка.



За выход в финал соревнований Штруфф поспорит с бельгийцем Стивом Дарси (6).