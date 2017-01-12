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https://sport.mail.ru/news/tennis/28400417/
12 января 2017, 10:28 | Теннис | Чемпионат.com

Кравчук проиграл Штруффу в четвертьфинале челленджера в Канберре

Россиянин Константин Кравчук (5) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Канберре, проиграв немцу Яну-Леннарду Штруффу (1) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Константин 10 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Яна-Леннарда 13 эйсов и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Штруфф поспорит с бельгийцем Стивом Дарси (6).
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