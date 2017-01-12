Мюллер победил Куэваса в ¼ финала турнира в Сиднее, Кольшрайбер снялся
Представитель Люксембурга Жиль Мюллер (6) вышел в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв уругвайца Пабло Куэваса (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Матч продолжался 1 час 36 минут. Жиль 17 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 9
За выход в финал Мюллер поспорит с сербом Виктором Троицки (3). Соперник уроженца Белграда по четвертьфиналу — немец Филипп Кольшрайбер (5) — снялся с турнира.
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