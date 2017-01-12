Мюллер победил Куэваса в ¼ финала турнира в Сиднее, Кольшрайбер снялся

Матч продолжался 1 час 36 минут. Жиль 17 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Пабло 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в финал Мюллер поспорит с сербом Виктором Троицки (3). Соперник уроженца Белграда по четвертьфиналу — немец Филипп Кольшрайбер (5) — снялся с турнира.