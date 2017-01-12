Цуренко и Фетт пробились в полуфинал турнира в Хобарте
Украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Хобарте, обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:4.
27-летняя уроженка Владимирца дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 14
За выход в финал Цуренко поспорит с победительницей матча Риса Одзаки (Япония, Q) — Моника Никулеску (Румыния, 3).
Хобарт. Женщины. Четвертьфинал
Яна Фетт (Хорватия, Q) — Вероника
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