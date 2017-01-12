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12 января 2017, 9:48 | Теннис | Чемпионат.com

Джонсон и Багдатис вышли в полуфинал турнира в Окленде

Американец Стив Джонсон (7) вышел в полуфинал турнира в Окленде, одолев своего соотечественника Джона Иснера (2) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Стив 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету Джона 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Джонсон поспорит с победителем матча Жереми Шарди (Франция) — Джек Сок (США, 4).

Окленд. Мужчины. Четвертьфинал

Маркос Багдатис (Кипр, 8) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:2, 6:4.
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