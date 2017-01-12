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https://sport.mail.ru/news/tennis/28399083/
12 января 2017, 9:17 | Теннис | БЕЛТА

Лапко, Саснович и Соболенко вышли во второй раунд квалификации Australian Open

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские теннисистки успешно стартовали в квалификации первого в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница <span class=error>юниорского</span> Australian <span class=error>Open</span> 2016 Вера <span class=error>Лапко</span> (327-й номер мирового рейтинга) обыграла в первом круге болгарскую теннисистку <span class=error>Элицу</span> <span class=error>Костову</span> (139) — 6:1 5:7 8:6. Увеличить
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Победительница юниорского Australian Open 2016 Вера Лапко (327-й номер мирового рейтинга) обыграла в первом круге болгарскую теннисистку Элицу Костову (139) — 6:1, 5:7, 8:6. Александра Саснович (116) взяла верх над японкой Рико Саваянаги (205) — 2:6, 6:2, 6:2. Арина Соболенко (146) оказалась сильнее турецкой теннисистки Ипек Сойлу (159) — 6:2, 6:1. Еще одна белоруска Ольга Говорцова (173) завершила выступление, проиграв румынской теннисистке Михаэле Бузарнеску (671) — 5:7, 7:5, 2:6.

В мужском одиночном разряде белорусский теннисист Владимир Игнатик (191) накануне выиграл у представителя Канады Вашека Поспишила (133) — 3:6, 6:3, 6:4, а сегодня встретится с японцем Хироки Мория (173), который одолел в стартовом поединке австралийца Гарри Бурше (869) — 6:2, 6:3. Белорус Илья Ивашко (176) в первом раунде уступил американскому теннисисту Радживу Раму (129) — 4:6, 4:6.

Чтобы попасть в основную сетку Australian Open у мужчин и женщин, нужно преодолеть три квалификационных барьера. Основной этап открытого чемпионата Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

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