Лапко, Саснович и Соболенко вышли во второй раунд квалификации Australian Open

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Победительница юниорского Australian Open 2016 Вера Лапко (327-й номер мирового рейтинга) обыграла в первом круге болгарскую теннисистку Элицу Костову (139) — 6:1, 5:7, 8:6. Александра Саснович (116) взяла верх над японкой Рико Саваянаги (205) — 2:6, 6:2, 6:2. Арина Соболенко (146) оказалась сильнее турецкой теннисистки Ипек Сойлу (159) — 6:2, 6:1. Еще одна белоруска Ольга Говорцова (173) завершила выступление, проиграв румынской теннисистке Михаэле Бузарнеску (671) — 5:7, 7:5, 2:6.

В мужском одиночном разряде белорусский теннисист Владимир Игнатик (191) накануне выиграл у представителя Канады Вашека Поспишила (133) — 3:6, 6:3, 6:4, а сегодня встретится с японцем Хироки Мория (173), который одолел в стартовом поединке австралийца Гарри Бурше (869) — 6:2, 6:3. Белорус Илья Ивашко (176) в первом раунде уступил американскому теннисисту Радживу Раму (129) — 4:6, 4:6.

Чтобы попасть в основную сетку Australian Open у мужчин и женщин, нужно преодолеть три квалификационных барьера. Основной этап открытого чемпионата Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.