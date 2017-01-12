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https://sport.mail.ru/news/tennis/28398800/
12 января 2017, 9:11 | Теннис | Спорт-Экспресс

Мюллер сыграет с Троицки в полуфинале турнира в Сиднее

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер нанес поражение в матче ¼ финала турнира в Сиднее уругвайцу Пабло Куэвасу в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4.

В полуфинале он встретится с сербом Виктором Троицки.

Сидней (Австралия).

Турнир ATP Apia International Sydney.

Призовой фонд 437 380 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Мюллер Ж. (Люксембург, 6) — Куэвас (Уругвай, 2) — 7:6 (7:5), 6:4.

Троицки (Сербия, 3) — Кольшрайбер (Германия, 5) — 0:0 — отказ.
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