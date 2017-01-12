Мюллер сыграет с Троицки в полуфинале турнира в Сиднее
Представитель Люксембурга Жиль Мюллер нанес поражение в матче ¼ финала турнира в Сиднее уругвайцу Пабло Куэвасу в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4.
В полуфинале он встретится с сербом Виктором Троицки.
Сидней (Австралия).
Турнир ATP Apia International Sydney.
Призовой фонд 437 380 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Мюллер Ж. (Люксембург, 6) — Куэвас (Уругвай, 2) — 7:6 (7:5), 6:4.
Троицки (Сербия, 3) — Кольшрайбер (Германия, 5) — 0:0 — отказ.
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