Куличкова вышла во второй раунд квалификации Australian Open — 2017
Россиянка Елизавета Куличкова (24) пробилась во второй раунд квалификации Australian Open — 2017.
В первом круге она встречалась с представительницей Аргентины Надией Подороской. При счёте 6:3, 3:6, 4:1 в пользу Куличковой её соперница отказалась от продолжения борьбы.
Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Елизаветы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных
Следующей соперницей Куличковой на пути к основной сетке Australian Open будет чешка Люция Градецка.
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