В первом круге она встречалась с представительницей Аргентины Надией Подороской. При счёте 6:3, 3:6, 4:1 в пользу Куличковой её соперница отказалась от продолжения борьбы.



Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Елизаветы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.



Следующей соперницей Куличковой на пути к основной сетке Australian Open будет чешка Люция Градецка.