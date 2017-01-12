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12 января 2017, 8:39 | Теннис | Чемпионат.com

Куличкова вышла во второй раунд квалификации Australian Open — 2017

Россиянка Елизавета Куличкова (24) пробилась во второй раунд квалификации Australian Open — 2017.

В первом круге она встречалась с представительницей Аргентины Надией Подороской. При счёте 6:3, 3:6, 4:1 в пользу Куличковой её соперница отказалась от продолжения борьбы.

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Елизаветы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Куличковой на пути к основной сетке Australian Open будет чешка Люция Градецка.
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