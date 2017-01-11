Комментаторы австралийского телеканала планируют во время эфиров называть Энди Маррея сэром
Комментаторы австралийского телевизионного канала Channel Seven будут называть британца Энди Маррея сэром во время трансляций поединков с его участием на предстоящем Открытом чемпионате Австралии, сообщает ресурс The Age.
«Энди — лидер мирового рейтинга, трижды побеждал на “мэйджорах”. Его смело можно отнести к теннисной аристократии. А теперь он ещё и получил рыцарский титул, поэтому, безусловно, мы окажем ему уважение, которого он заслуживает», — заявил глава спортивной редакции канала Сол Штейн.
По информации источника, Ассоциация тенниса Австралии также планирует провести небольшую церемонию в честь Маррея перед его стартовым матчем на турнире, а в послематчевом интервью Джим Курье задаст Энди вопрос, как к нему лучше обращаться.
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