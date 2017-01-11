Комментаторы австралийского телеканала планируют во время эфиров называть Энди Маррея сэром

«Энди — лидер мирового рейтинга, трижды побеждал на “мэйджорах”. Его смело можно отнести к теннисной аристократии. А теперь он ещё и получил рыцарский титул, поэтому, безусловно, мы окажем ему уважение, которого он заслуживает», — заявил глава спортивной редакции канала Сол Штейн.

По информации источника, Ассоциация тенниса Австралии также планирует провести небольшую церемонию в честь Маррея перед его стартовым матчем на турнире, а в послематчевом интервью Джим Курье задаст Энди вопрос, как к нему лучше обращаться.