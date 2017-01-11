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https://sport.mail.ru/news/tennis/28396845/
11 января 2017, 22:33 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович уступил Александру Звереву в выставочном матче в Мельбурне

Сербский теннисист Новак Джокович не смог обыграть немца Александра Зверева в выставочном поединке в Мельбурне.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович не смог обыграть немца Александра <span class=error>Зверева</span> в выставочном поединке в Мельбурне. Увеличить
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Во встрече, которая игралась в формате Fast4 Tennis, вторая ракетка мира, 29-летний Новак, проиграл 19-летнему Звереву, занимающему 24-е место в рейтинге АТР, со счётом 2/4, 4/2, 3:5.

Отметим, что в рамках мероприятия получившего название A Night with Novak, Джокович также попробовал себя в футбол и крикете, а также сыграл в теннис на колясках.
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