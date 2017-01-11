Новак Джокович уступил Александру Звереву в выставочном матче в Мельбурне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во встрече, которая игралась в формате Fast4 Tennis, вторая ракетка мира, 29-летний Новак, проиграл 19-летнему Звереву, занимающему 24-е место в рейтинге АТР, со счётом 2/4, 4/2, 3:5.

Отметим, что в рамках мероприятия получившего название A Night with Novak, Джокович также попробовал себя в футбол и крикете, а также сыграл в теннис на колясках.