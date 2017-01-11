Даниил Медведев провёл совместную тренировку с Роджером Федерером
Российский теннисист Даниил Медведев в рамках подготовки к Australian Open, который пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне, провёл совместное тренировочное занятие со швейцарцем Роджером Федерером.
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«Это было честью для меня. Ещё одна мечта осуществилась», — написал Медведев в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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