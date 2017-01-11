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https://sport.mail.ru/news/tennis/28396565/
11 января 2017, 21:49 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев провёл совместную тренировку с Роджером Федерером

Российский теннисист Даниил Медведев в рамках подготовки к Australian Open, который пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне, провёл совместное тренировочное занятие со швейцарцем Роджером Федерером.

Российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> в рамках подготовки к Australian <span class=error>Open</span> который пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне провёл совместное тренировочное занятие со швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span>. Увеличить
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«Это было честью для меня. Ещё одна мечта осуществилась», — написал Медведев в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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