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https://sport.mail.ru/news/tennis/28396140/
11 января 2017, 20:42 | Теннис | GoTennis.ru

Янина Викмайер прошла в финал выставочных соревнований в Куйонге

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер стала финалисткой выставочного турнира в австралийском городе Куйонг.

Бельгийская теннисистка <span class=error>Янина</span> Викмайер стала <span class=error>финалисткой</span> выставочного турнира в австралийском городе <span class=error>Куйонг</span>. Увеличить
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В полуфинале соревнований Янина переиграла в двух сетах китаянку Цзян Ван — 6/3, 6/4.

В финале турнира Priceline Pharmacy Classic — Kooyong Викмайер померится силами с румынкой Сораной Кырстей.
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