Янина Викмайер прошла в финал выставочных соревнований в Куйонге
Бельгийская теннисистка Янина Викмайер стала финалисткой выставочного турнира в австралийском городе Куйонг.
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В полуфинале соревнований Янина переиграла в двух сетах китаянку Цзян Ван — 6/3, 6/4.
В финале турнира Priceline Pharmacy Classic — Kooyong Викмайер померится силами с румынкой Сораной Кырстей.
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