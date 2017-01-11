Российская теннисистка Надежда Петрова объявила о завершении карьеры

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«Теннис дал мне так много, — сказала 34-летняя Петрова. — Он дал мне карьеру, помог реализоваться, дал возможность путешествовать по миру, заводить друзей на международном уровне и узнавать о многих культурах. Мои возможности стали безграничны».

«Я решила перевернуть страницу и начать другой этап в жизни, я готова сделать это. Я официально ухожу из спорта, — заявила россиянка. — Я планирую продолжать участвовать в теннисных делах в ближайшем будущем. Я буду посвящать много своего времени спорту через благотворительную работу, которую буду проводить в ближайшее время. Я больше не могу соревноваться, но никогда не буду далеко от тенниса — мое сердце всегда будет принадлежать ему».

В активе бывшей третьей ракетки мира 13 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. На Олимпийских играх 2012 года Петрова вместе с Марией Кириленко завоевала бронзу в парном разряде.