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11 января 2017, 15:40 | Теннис | Р-Спорт

Ненад Зимонич стал капитаном мужской сборной Сербии по теннису

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Бывший первый номер мирового рейтинга в парном разряде Ненад Зимонич назначен капитаном мужской сборной Сербии по теннису, сообщается на официальном сайте Сербского теннисного союза.

На посту капитана сборной Сербии 40-летний Зимонич сменит Богдана Обрадовича, с которым команда победила в Кубке Дэвиса в 2010 году. На данный момент Зимонич, выигравший 53 турнира ATP в парном разряде, продолжает выступать в качестве игрока.

Первым матчем для Зимонича в качестве капитана сербов станет домашняя встреча первого раунда Кубка Дэвиса с командой России в феврале.
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