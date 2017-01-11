Ненад Зимонич стал капитаном мужской сборной Сербии по теннису

На посту капитана сборной Сербии 40-летний Зимонич сменит Богдана Обрадовича, с которым команда победила в Кубке Дэвиса в 2010 году. На данный момент Зимонич, выигравший 53 турнира ATP в парном разряде, продолжает выступать в качестве игрока.

Первым матчем для Зимонича в качестве капитана сербов станет домашняя встреча первого раунда Кубка Дэвиса с командой России в феврале.