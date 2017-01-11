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https://sport.mail.ru/news/tennis/28392047/
11 января 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Шелби Роджерс вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

57-я ракетка мира, 24-летняя американка Шелби Роджерс, пробилась в ¼ финала соревнований Hobart International в Австралии, одолев в матче второго раунда турнира свою испанскую ровесницу Лару Арруабаррену, — 6/2, 6/2.

57-я ракетка мира 24-летняя американка <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> пробилась в ¼ финала соревнований Hobart International в Австралии одолев в матче второго раунда турнира свою испанскую ровесницу <span class=error>Лару</span> Арруабаррену — 6/2 6/2. Увеличить
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За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Шелби сделала пять эйсов и столько же брейков, тогда как её оппонентка, занимающая 64-ю строчку в мировой классификации, четырежды подавала навылет, реализовала один брейк-пойнт и совершила одну двойную ошибку. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Хобарте Роджерс померится силами с украинкой Лесей Цуренко, которая ранее обыграла шведку Йоханну Ларссон.
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Люси Шафаржова покидает соревнования в Хобарте

Люси Шафаржова покидает соревнования в Хобарте

62-я ракетка мира, 29-летняя чешка Люси Шафаржова, завершила выступление на турнире Hobart International, проиграв в матче второго круга соревнований 100-му номеру рейтинга WTA, 22-летней японке Рисе Одзаки, — 6/2, 3/6, 5/7.
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