Шелби Роджерс вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

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За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Шелби сделала пять эйсов и столько же брейков, тогда как её оппонентка, занимающая 64-ю строчку в мировой классификации, четырежды подавала навылет, реализовала один брейк-пойнт и совершила одну двойную ошибку. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Хобарте Роджерс померится силами с украинкой Лесей Цуренко, которая ранее обыграла шведку Йоханну Ларссон.