Шелби Роджерс вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
57-я ракетка мира, 24-летняя американка Шелби Роджерс, пробилась в ¼ финала соревнований Hobart International в Австралии, одолев в матче второго раунда турнира свою испанскую ровесницу Лару Арруабаррену, — 6/2, 6/2.
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За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Шелби сделала пять эйсов и столько же брейков, тогда как её оппонентка, занимающая 64-ю строчку в мировой классификации, четырежды подавала навылет, реализовала один
В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Хобарте Роджерс померится силами с украинкой Лесей Цуренко, которая ранее обыграла шведку Йоханну Ларссон.
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