Сидней. Марсель Гранольерс завершил выступление на соревнованиях

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За 1 час 43 минуты, проведённые на корте, Марсель, занимающий 37-е место в мировой классификации, трижды подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и трижды ошибался при подаче. Дэниэл, в свою очередь, сделал пять эйсов, три брейка и допустил столько же двойных ошибок. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

В следующей стадии соревнований в Австралии Эванс скрестит ракетки или с австрийцем Домиником Тимом, или с португальцем Гаштао Элиашем.