Сидней. Марсель Гранольерс завершил выступление на соревнованиях
30-летний представитель Испании Марсель Гранольерс не смог преодолеть барьер второго круга турнира Apia International Sydney в Сиднее, потерпев поражение от 67-й ракетки мира, 26-летнего британца Дэниэла Эванса, — 6/1, 3/6, 3/6.
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За 1 час 43 минуты, проведённые на корте, Марсель, занимающий 37-е место в мировой классификации, трижды подавал навылет, реализовал два
В следующей стадии соревнований в Австралии Эванс скрестит ракетки или с австрийцем Домиником Тимом, или с португальцем Гаштао Элиашем.
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