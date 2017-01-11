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11 января 2017, 15:09 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Марсель Гранольерс завершил выступление на соревнованиях

30-летний представитель Испании Марсель Гранольерс не смог преодолеть барьер второго круга турнира Apia International Sydney в Сиднее, потерпев поражение от 67-й ракетки мира, 26-летнего британца Дэниэла Эванса, — 6/1, 3/6, 3/6.

30-летний представитель Испании Марсель Гранольерс не смог преодолеть барьер второго круга турнира <span class=error>Apia</span> International Sydney в Сиднее потерпев поражение от 67-й ракетки мира 26-летнего британца <span class=error>Дэниэла</span> <span class=error>Эванса</span> — 6/1 3/6 3/6. Увеличить
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За 1 час 43 минуты, проведённые на корте, Марсель, занимающий 37-е место в мировой классификации, трижды подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и трижды ошибался при подаче. Дэниэл, в свою очередь, сделал пять эйсов, три брейка и допустил столько же двойных ошибок. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

В следующей стадии соревнований в Австралии Эванс скрестит ракетки или с австрийцем Домиником Тимом, или с португальцем Гаштао Элиашем.
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