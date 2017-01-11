Люси Шафаржова покидает соревнования в Хобарте
62-я ракетка мира, 29-летняя чешка Люси Шафаржова, завершила выступление на турнире Hobart International, проиграв в матче второго круга соревнований 100-му номеру рейтинга WTA, 22-летней японке Рисе Одзаки, — 6/2, 3/6, 5/7.
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Первая встреча спортсменок длилась 2 часа 19 минут. За это время Люси записала в свой актив пять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав пять
В борьбе за выход в полуфинал турнира в Хобарте Одзаки сыграет с румынкой Моникой Никулеску, которая ранее взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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