Люси Шафаржова покидает соревнования в Хобарте

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Первая встреча спортсменок длилась 2 часа 19 минут. За это время Люси записала в свой актив пять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов. Риса сделала четыре эйса и пять брейков, совершив две двойные ошибки.

В борьбе за выход в полуфинал турнира в Хобарте Одзаки сыграет с румынкой Моникой Никулеску, которая ранее взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс.