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https://sport.mail.ru/news/tennis/28391590/
11 января 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Люси Шафаржова покидает соревнования в Хобарте

62-я ракетка мира, 29-летняя чешка Люси Шафаржова, завершила выступление на турнире Hobart International, проиграв в матче второго круга соревнований 100-му номеру рейтинга WTA, 22-летней японке Рисе Одзаки, — 6/2, 3/6, 5/7.

62-я ракетка мира 29-летняя чешка <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржова</span> завершила выступление на турнире Hobart International проиграв в матче второго круга соревнований 100-му номеру рейтинга WTA 22-летней японке Рисе <span class=error>Одзаки</span> — 6/2 3/6 5/7. Увеличить
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Первая встреча спортсменок длилась 2 часа 19 минут. За это время Люси записала в свой актив пять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов. Риса сделала четыре эйса и пять брейков, совершив две двойные ошибки.

В борьбе за выход в полуфинал турнира в Хобарте Одзаки сыграет с румынкой Моникой Никулеску, которая ранее взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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