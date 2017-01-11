Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28391370/
11 января 2017, 14:44 | Теннис | GoTennis.ru

ASB Classic. Джек Сок нанёс поражение Райану Харрисону

23-летний американский теннисист Джек Сок, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, стал участником ¼ финала турнира ASB Classic, переиграв 89-ю ракетку мира, своего ровесника и соотечественника Райана Харрисона, — 7/6 (5), 4/6, 6/1.

23-летний американский теннисист Джек Сок занимающий 23-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> стал участником ¼ финала турнира ASB Classic переиграв 89-ю ракетку мира своего ровесника и соотечественника <span class=error>Райана</span> <span class=error>Харрисона</span> — 7/6 (5) 4/6 6/1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч длился 2 часа 5 минут. За это время Джек сделал 11 эйсов, четыре брейка и шесть двойных ошибок, а Райан 17 раз подавал навылет, сделал три брейка и допустил всего одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных встречах сравнялся — 1:1.

В четвертьфинале соревнований в Окленде Сок сыграет с французом Жереми Шарди, который вышел в следующую стадию турнира на отказе соперника.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Фелисиано Лопес снялся с турнира в Окленде

Фелисиано Лопес снялся с турнира в Окленде

28-й номер рейтинга АТР, 35-летний испанец Фелисиано Лопес, принял решение сняться с соревнований ASB Classic в Новой Зеландии. Причиной такого решения называется проблема со спиной.
Еще 7 новостей  Все новости
11 января

ASB Classic. Джек Сок нанёс поражение Райану Харрисону

Фелисиано Лопес снялся с турнира в Окленде

Сидней. Виктор Троицки одолел Паоло Лоренци во втором раунде соревнований