ASB Classic. Джек Сок нанёс поражение Райану Харрисону

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Матч длился 2 часа 5 минут. За это время Джек сделал 11 эйсов, четыре брейка и шесть двойных ошибок, а Райан 17 раз подавал навылет, сделал три брейка и допустил всего одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных встречах сравнялся — 1:1.

В четвертьфинале соревнований в Окленде Сок сыграет с французом Жереми Шарди, который вышел в следующую стадию турнира на отказе соперника.