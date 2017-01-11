Фелисиано Лопес снялся с турнира в Окленде
28-й номер рейтинга АТР, 35-летний испанец Фелисиано Лопес, принял решение сняться с соревнований ASB Classic в Новой Зеландии. Причиной такого решения называется проблема со спиной.
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Видимо, что-то случилось...
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Таким образом, в четвертьфинал турнира в Окленде вышел 29-летний француз Жереми Шарди, который занимает 71-ю позицию в мировой табели о рангах.
В борьбе за выход в полуфинал соревнований представитель Франции померится силами с американцем Джеком Соком, который, в свою очередь, взял верх над своим соотечественником Райаном Харрисоном.
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