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11 января 2017, 14:26 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес снялся с турнира в Окленде

28-й номер рейтинга АТР, 35-летний испанец Фелисиано Лопес, принял решение сняться с соревнований ASB Classic в Новой Зеландии. Причиной такого решения называется проблема со спиной.

28-й номер рейтинга <span class=error>АТР</span> 35-летний испанец Фелисиано <span class=error>Лопес</span> принял решение сняться с соревнований ASB Classic в Новой Зеландии. Причиной такого решения называется проблема со спиной. Увеличить
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Таким образом, в четвертьфинал турнира в Окленде вышел 29-летний француз Жереми Шарди, который занимает 71-ю позицию в мировой табели о рангах.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований представитель Франции померится силами с американцем Джеком Соком, который, в свою очередь, взял верх над своим соотечественником Райаном Харрисоном.
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ASB Classic. Джек Сок нанёс поражение Райану Харрисону

23-летний американский теннисист Джек Сок, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, стал участником ¼ финала турнира ASB Classic, переиграв 89-ю ракетку мира, своего ровесника и соотечественника Райана Харрисона, — 7/6 (5), 4/6, 6/1.
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