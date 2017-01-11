Фелисиано Лопес снялся с турнира в Окленде

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Таким образом, в четвертьфинал турнира в Окленде вышел 29-летний француз Жереми Шарди, который занимает 71-ю позицию в мировой табели о рангах.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований представитель Франции померится силами с американцем Джеком Соком, который, в свою очередь, взял верх над своим соотечественником Райаном Харрисоном.