Уиттингтон снялся с матча с Южным на выставочном турнире в Куйонге

Российский теннисист Михаил Южный стал победителем матча второго игрового дня с австралийцем Эндрю Уиттингтоном. Соперник россиянина отказался от продолжения борьбы при счёте 4:4 в первом сете.



В других матчах бельгиец Давид Гоффен победил австралийца Бернарда Томича — 6:2, 6:4, а поляк Ежи Янович одолел японца Йосихито Нисиоку — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).



Бельгийка Янина Викмайер обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.