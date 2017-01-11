Уиттингтон снялся с матча с Южным на выставочном турнире в Куйонге
В Куйонге проходит традиционный выставочный турнир.
Российский теннисист Михаил Южный стал победителем матча второго игрового дня с австралийцем Эндрю Уиттингтоном. Соперник россиянина отказался от продолжения борьбы при счёте 4:4 в первом сете.
В других матчах бельгиец Давид Гоффен победил австралийца Бернарда Томича — 6:2, 6:4, а поляк Ежи Янович одолел японца Йосихито Нисиоку — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Бельгийка Янина Викмайер обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter