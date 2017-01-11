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11 января 2017, 14:24 | Теннис | Чемпионат.com

Уиттингтон снялся с матча с Южным на выставочном турнире в Куйонге

В Куйонге проходит традиционный выставочный турнир.

Российский теннисист Михаил Южный стал победителем матча второго игрового дня с австралийцем Эндрю Уиттингтоном. Соперник россиянина отказался от продолжения борьбы при счёте 4:4 в первом сете.

В других матчах бельгиец Давид Гоффен победил австралийца Бернарда Томича — 6:2, 6:4, а поляк Ежи Янович одолел японца Йосихито Нисиоку — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Бельгийка Янина Викмайер обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
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