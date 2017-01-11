Кики Бертенс взяла верх над Галиной Воскобоевой на турнире в Хобарте
22-я ракетка мира, 25-летняя голландка Кики Бертенс, пробилась в ¼ финала соревнований Hobart International, переиграв во втором раунде турнира 32-летнюю представительницу Казахстана Галину Воскобоеву, — 6/1, 6/4.
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Матч длился 1 час 10 минут. За это время Кики пять раза подавала навылет, реализовала шесть
В следующей стадии соревнований в Австралии Бертенс встретится с Элизой Мертенс из Бельгии.
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