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https://sport.mail.ru/news/tennis/28390945/
11 января 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс взяла верх над Галиной Воскобоевой на турнире в Хобарте

22-я ракетка мира, 25-летняя голландка Кики Бертенс, пробилась в ¼ финала соревнований Hobart International, переиграв во втором раунде турнира 32-летнюю представительницу Казахстана Галину Воскобоеву, — 6/1, 6/4.

22-я ракетка мира 25-летняя голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> пробилась в ¼ финала соревнований Hobart International переиграв во втором раунде турнира 32-летнюю представительницу Казахстана Галину Воскобоеву — 6/1 6/4. Увеличить
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Матч длился 1 час 10 минут. За это время Кики пять раза подавала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, а её соперница, занимающая 310-ю строчку в рейтинге WTA, сделала один эйс, два брейка и две двойные ошибки. Это была первая встреча спортсменок.

В следующей стадии соревнований в Австралии Бертенс встретится с Элизой Мертенс из Бельгии.
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