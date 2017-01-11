Кики Бертенс взяла верх над Галиной Воскобоевой на турнире в Хобарте

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Матч длился 1 час 10 минут. За это время Кики пять раза подавала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, а её соперница, занимающая 310-ю строчку в рейтинге WTA, сделала один эйс, два брейка и две двойные ошибки. Это была первая встреча спортсменок.

В следующей стадии соревнований в Австралии Бертенс встретится с Элизой Мертенс из Бельгии.