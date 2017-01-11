Сидней. Виктор Троицки одолел Паоло Лоренци во втором раунде соревнований

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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 1 час 32 минуты. За это время серб, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, сделал 12 эйсов, два брейка и одну двойную ошибку, а Паоло трижды подавал навылет и пять раз ошибся при подаче.

В следующей стадии турнира Троицки сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером, который ранее обыграл австралийца Джордана Томпсона.