Сидней. Виктор Троицки одолел Паоло Лоренци во втором раунде соревнований
30-летний сербский теннисист Виктор Троицки вышел в ¼ финала турнира Apia International Sydney в Сиднее, одолев в матче второго круга соревнований 41-ю ракетку мира, 35-летнего итальянца Паоло Лоренци, — 6/3, 6/4.
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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 1 час 32 минуты. За это время серб, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, сделал 12 эйсов, два брейка и одну двойную ошибку, а Паоло трижды подавал навылет и пять раз ошибся при подаче.
В следующей стадии турнира Троицки сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером, который ранее обыграл австралийца Джордана Томпсона.
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