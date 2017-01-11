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https://sport.mail.ru/news/tennis/28390944/
11 января 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Виктор Троицки одолел Паоло Лоренци во втором раунде соревнований

30-летний сербский теннисист Виктор Троицки вышел в ¼ финала турнира Apia International Sydney в Сиднее, одолев в матче второго круга соревнований 41-ю ракетку мира, 35-летнего итальянца Паоло Лоренци, — 6/3, 6/4.

30-летний сербский теннисист Виктор <span class=error>Троицки</span> вышел в ¼ финала турнира <span class=error>Apia</span> International Sydney в Сиднее одолев в матче второго круга соревнований 41-ю ракетку мира 35-летнего итальянца <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> — 6/3 6/4. Увеличить
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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 1 час 32 минуты. За это время серб, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, сделал 12 эйсов, два брейка и одну двойную ошибку, а Паоло трижды подавал навылет и пять раз ошибся при подаче.

В следующей стадии турнира Троицки сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером, который ранее обыграл австралийца Джордана Томпсона.
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