Павлюченкова/Бабош победили Хингис/Вандевеге в четвертьфинале турнира в Сиднее

В четвертьфинале Павлюченкова и Бабош победили вторых сеяных швейцарку Мартину Хингис и американку Коко Вандевеге со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

Следующими соперницами Павлюченковой и Бабош будут словенка Андрея Клепач и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес.