Павлюченкова/Бабош победили Хингис/Вандевеге в четвертьфинале турнира в Сиднее
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош вышли в полуфинал в парном разряде на теннисном турнире в Сиднее, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
В четвертьфинале Павлюченкова и Бабош победили вторых сеяных швейцарку Мартину Хингис и американку Коко Вандевеге со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
Следующими соперницами Павлюченковой и Бабош будут словенка Андрея Клепач и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес.
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