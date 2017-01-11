Агнешка Радваньская стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Сиднее
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Полька Агнешка Радваньская преодолела барьер четвертьфинального раунда на теннисном турнире в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 711 тысяч долларов.
В среду польская теннисистка, второй номер посева, со счетом 6:3, 6:2 обыграла китаянку Дуань
За право выйти в финал Радваньская поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой, которая оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки (10-й номер посева). Во втором полуфинале сыграют британка Йоханна Конта (6) и канадка Эжени Бушар.
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