Агнешка Радваньская стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Сиднее

В среду польская теннисистка, второй номер посева, со счетом 6:3, 6:2 обыграла китаянку Дуань Ин-Ин, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался 1 час 19 минут. Радваньская сделала 3 эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За право выйти в финал Радваньская поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой, которая оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки (10-й номер посева). Во втором полуфинале сыграют британка Йоханна Конта (6) и канадка Эжени Бушар.