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11 января 2017, 13:34 | Теннис | Р-Спорт

Агнешка Радваньская стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Сиднее

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Полька Агнешка Радваньская преодолела барьер четвертьфинального раунда на теннисном турнире в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 711 тысяч долларов.

В среду польская теннисистка, второй номер посева, со счетом 6:3, 6:2 обыграла китаянку Дуань Ин-Ин, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался 1 час 19 минут. Радваньская сделала 3 эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За право выйти в финал Радваньская поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой, которая оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки (10-й номер посева). Во втором полуфинале сыграют британка Йоханна Конта (6) и канадка Эжени Бушар.
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