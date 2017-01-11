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https://sport.mail.ru/news/tennis/28390232/
11 января 2017, 13:33 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Жиль Мюллер пробился в четвертьфинал турнира

33-летний люксембуржец Жиль Мюллер, находящийся на 34-й позиции в мировой табели о рангах, стал участником ¼ финала соревнований Apia International Sydney в Австралии, обыграв во втором раунде турнира 198-ю ракетку мира, 25-летнего хозяина кортов Мэттью Бартона, — 6/1, 3/6, 6/4.

33-летний люксембуржец <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> находящийся на 34-й позиции в мировой табели о рангах стал участником ¼ финала соревнований <span class=error>Apia</span> International Sydney в Австралии обыграв во втором раунде турнира 198-ю ракетку мира 25-летнего хозяина кортов <span class=error>Мэттью</span> <span class=error>Бартона</span> — 6/1 3/6 6/4. Увеличить
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Матч длился 1 час 42 минуты. За это время Жиль 22 раза подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и столько же раз ошибся на подаче, тогда как его соперник сделал 17 эйсов, один брейк и четыре двойные ошибки. Прежде теннисисты друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Сиднее Мюллер скрестит ракетки с уругвайцем Пабло Куэвасом, который, в свою очередь, оказался сильнее француза Николя Маю.
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