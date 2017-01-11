Сидней. Жиль Мюллер пробился в четвертьфинал турнира
33-летний люксембуржец Жиль Мюллер, находящийся на 34-й позиции в мировой табели о рангах, стал участником ¼ финала соревнований Apia International Sydney в Австралии, обыграв во втором раунде турнира 198-ю ракетку мира, 25-летнего хозяина кортов Мэттью Бартона, — 6/1, 3/6, 6/4.
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Матч длился 1 час 42 минуты. За это время Жиль 22 раза подавал навылет, реализовал три
В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Сиднее Мюллер скрестит ракетки с уругвайцем Пабло Куэвасом, который, в свою очередь, оказался сильнее француза Николя Маю.
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