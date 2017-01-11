Сидней. Жиль Мюллер пробился в четвертьфинал турнира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч длился 1 час 42 минуты. За это время Жиль 22 раза подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и столько же раз ошибся на подаче, тогда как его соперник сделал 17 эйсов, один брейк и четыре двойные ошибки. Прежде теннисисты друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Сиднее Мюллер скрестит ракетки с уругвайцем Пабло Куэвасом, который, в свою очередь, оказался сильнее француза Николя Маю.