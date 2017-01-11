Жоао Соуса стал участником ¼ финала соревнований ASB Classic

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 1 час 13 минут. За это время Жоао записал в свой актив три эйса и столько же двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта. Его соперник пять раз подавал навылет, сделал два брейка и шесть раз ошибся при подаче.

В следующей стадии турнира ASB Classic португалец встретится с голландцем Робином Хаазе, который ранее переиграл испанца Давида Феррера.