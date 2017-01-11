Жоао Соуса стал участником ¼ финала соревнований ASB Classic
27-летний португалец Жоао Соуса, занимающий 44-е место в рейтинге АТР, пробился в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв во втором круге соревнований 324-ю ракетку мира, своего британского ровесника Брайдена Клайна, — 6/3, 6/4.
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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 1 час 13 минут. За это время Жоао записал в свой актив три эйса и столько же двойных ошибок, реализовав четыре
В следующей стадии турнира ASB Classic португалец встретится с голландцем Робином Хаазе, который ранее переиграл испанца Давида Феррера.
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