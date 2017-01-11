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11 января 2017, 13:16 | Теннис | GoTennis.ru

Жоао Соуса стал участником ¼ финала соревнований ASB Classic

27-летний португалец Жоао Соуса, занимающий 44-е место в рейтинге АТР, пробился в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв во втором круге соревнований 324-ю ракетку мира, своего британского ровесника Брайдена Клайна, — 6/3, 6/4.

27-летний португалец <span class=error>Жоао</span> Соуса занимающий 44-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> пробился в четвертьфинал турнира в Окленде обыграв во втором круге соревнований 324-ю ракетку мира своего британского ровесника <span class=error>Брайдена</span> <span class=error>Клайна</span> — 6/3 6/4. Увеличить
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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 1 час 13 минут. За это время Жоао записал в свой актив три эйса и столько же двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта. Его соперник пять раз подавал навылет, сделал два брейка и шесть раз ошибся при подаче.

В следующей стадии турнира ASB Classic португалец встретится с голландцем Робином Хаазе, который ранее переиграл испанца Давида Феррера.
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Пабло Карреньо-Буста сыграет с Андреем Кузнецовым в четвертьфинале соревнований в Сиднее

Пабло Карреньо-Буста сыграет с Андреем Кузнецовым в четвертьфинале соревнований в Сиднее

25-летний испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в ¼ финала турнира Apia International Sydney в Австралии, переиграв в матче второго круга соревнований 50-ю ракетку мира, 29-летнего Мишу Зверева из Германии, — 3/6, 7/6 (4), 6/3.
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