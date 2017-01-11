Пабло Карреньо-Буста сыграет с Андреем Кузнецовым в четвертьфинале соревнований в Сиднее
25-летний испанский теннисист Пабло
Карреньо-Буста вышел в ¼ финала турнира Apia International Sydney в Австралии, переиграв в матче второго круга соревнований 50-ю ракетку мира, 29-летнего Мишу Зверева из Германии, — 3/6, 7/6 (4), 6/3.
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За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Пабло, занимающий 30-е место в рейтинге АТР, сделал четыре эйса, два брейка и шесть двойных ошибок, тогда как Миша записал в свой актив восемь эйсов и три двойные ошибки, реализовав один
Таким образом, в четвертьфинале турнира в Сиднее испанец сразится с россиянином Андреем Кузнецовым, который вышел в следующую стадию соревнований на отказе соперника.
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