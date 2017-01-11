Пабло Карреньо-Буста сыграет с Андреем Кузнецовым в четвертьфинале соревнований в Сиднее

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За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Пабло, занимающий 30-е место в рейтинге АТР, сделал четыре эйса, два брейка и шесть двойных ошибок, тогда как Миша записал в свой актив восемь эйсов и три двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт. После этого поединка счёт в личных встречах между спортсменами стал равным — 1:1.

Таким образом, в четвертьфинале турнира в Сиднее испанец сразится с россиянином Андреем Кузнецовым, который вышел в следующую стадию соревнований на отказе соперника.