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11 января 2017, 12:58 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Карреньо-Буста сыграет с Андреем Кузнецовым в четвертьфинале соревнований в Сиднее

25-летний испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в ¼ финала турнира Apia International Sydney в Австралии, переиграв в матче второго круга соревнований 50-ю ракетку мира, 29-летнего Мишу Зверева из Германии, — 3/6, 7/6 (4), 6/3.

25-летний испанский теннисист <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> вышел в ¼ финала турнира <span class=error>Apia</span> International Sydney в Австралии переиграв в матче второго круга соревнований 50-ю ракетку мира 29-летнего Мишу <span class=error>Зверева</span> из Германии — 3/6 7/6 (4) 6/3. Увеличить
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За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Пабло, занимающий 30-е место в рейтинге АТР, сделал четыре эйса, два брейка и шесть двойных ошибок, тогда как Миша записал в свой актив восемь эйсов и три двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт. После этого поединка счёт в личных встречах между спортсменами стал равным — 1:1.

Таким образом, в четвертьфинале турнира в Сиднее испанец сразится с россиянином Андреем Кузнецовым, который вышел в следующую стадию соревнований на отказе соперника.
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