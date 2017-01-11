Окленд. Маркос Багдатис одержал победу во втором круге турнира
36-я ракетка мира, 31-летний киприот Маркос Багдатис, вышел в ¼ финала соревнований ASB Classic, одолев в матче второго раунда соревнований 70-й номер рейтинга АТР, 32-летнего немца Дастина Брауна, — 4/6, 7/6 (4), 6/4.
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Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. За это время Маркос сделал 12 эйсов, два брейка и пять двойных ошибок, тогда как его оппонент шесть раз подавал навылет, реализовал два
В следующей стадии турнира в Новой Зеландии Багдатис сыграет с чехом Иржи Веселы, который ранее взял верх над хозяином кортов Хосе Стэтхэмом.
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