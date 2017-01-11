Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28389696/
11 января 2017, 12:58 | Теннис | GoTennis.ru

Окленд. Маркос Багдатис одержал победу во втором круге турнира

36-я ракетка мира, 31-летний киприот Маркос Багдатис, вышел в ¼ финала соревнований ASB Classic, одолев в матче второго раунда соревнований 70-й номер рейтинга АТР, 32-летнего немца Дастина Брауна, — 4/6, 7/6 (4), 6/4.

36-я ракетка мира 31-летний киприот <span class=error>Маркос</span> Багдатис вышел в ¼ финала соревнований ASB Classic одолев в матче второго раунда соревнований 70-й номер рейтинга <span class=error>АТР</span> 32-летнего немца <span class=error>Дастина</span> <span class=error>Брауна</span> — 4/6 7/6 (4) 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. За это время Маркос сделал 12 эйсов, два брейка и пять двойных ошибок, тогда как его оппонент шесть раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и совершил шесть двойных ошибок. Теперь счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу представителя Кипра.

В следующей стадии турнира в Новой Зеландии Багдатис сыграет с чехом Иржи Веселы, который ранее взял верх над хозяином кортов Хосе Стэтхэмом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Жоао Соуса стал участником ¼ финала соревнований ASB Classic

Жоао Соуса стал участником ¼ финала соревнований ASB Classic

27-летний португалец Жоао Соуса, занимающий 44-е место в рейтинге АТР, пробился в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв во втором круге соревнований 324-ю ракетку мира, своего британского ровесника Брайдена Клайна, — 6/3, 6/4.
Еще 7 новостей  Все новости
11 января

Сидней. Жиль Мюллер пробился в четвертьфинал турнира

Жоао Соуса стал участником 1/4 финала соревнований ASB Classic

Окленд. Маркос Багдатис одержал победу во втором круге турнира