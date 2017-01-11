Тарпищев: Касаткина не успела восстановиться после матча с Кербер

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В среду Касаткина уступила британке Йоанне Конте со счетом 3:6, 5:7 в матче ¼ финала турнира в Сиднее (призовой фонд $710 тысяч). Ранее она нанесла поражение первой «ракетке» мира немецкой теннисистке Ангелик Кербер.

«Касаткина свое дело на турнире сделала — обыграла Кербер накануне. После той игры не восстановилась, что стало причиной поражения в четвертьфинале, такое с молодежью бывает. Плюс, нехватка стабильности, — сказал Тарпищев. — Ничего страшного не произошло, это просто этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии».

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.