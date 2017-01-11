Идеальное совпадение. Шарапова вернётся в Штутгарте

Немецкая точность

Мария Шарапова собирается вернуться в большой теннис на турнире в Штутгарте. Россиянка уже провела несколько выставочных сетов и один матч с Моникой Пуиг, но в официальных стартах она не выступала с января 2016 года. Дисквалификация Марии заканчивается 26 апреля. Изначально было объявлено, что Шарапова не сможет сыграть в Штутгарте, поскольку турнир стартует 24-го числа. Однако затем появилась информация, что россиянка имеет право принять участие в этом соревновании. Это подтвердил глава WTA Стив Саймон: «Мария может вернуться в профессиональный теннис 26 апреля. Это случится на турнире в Штутгарте, который отметит свою 40-ю годовщину. Уверен, болельщики в Штутгарте будут очень рады видеть её игру».



Первый круг проводится в течение трёх дней, поэтому всё совпало идеально — как раз в среду, 26 апреля, Мария и может вернуться в большой теннис. Нет сомнений, что её матч поставят в вечерний прайм-тайм. Это было бы очень кстати с учётом того, что по правилам она не сможет находиться на арене до среды. Таким образом, Марии придётся тренироваться на каких-то других кортах, но в день матча ей, судя по всему, позволят провести разминку непосредственно на арене. В любом случае это хорошая новость для всех поклонников Шараповой. Да и нейтральным зрителям и даже её ненавистникам тоже интересно посмотреть, в какой она форме. К слову о ненавистниках. В социальных сетях появились комментарии о двойных стандартах: мол, если бы речь шла о любом другом игроке, то ему бы не разрешили выходить на корт на турнире, который начался ещё до окончания срока дисквалификации.



Обвинения в двойных стандартах

Интересно, что обвинения в основном сыпятся на Шарапову, хотя положительное решение вынесла WTA. При этом очевидно, что организаторы турнира в Штутгарте действительно очень хотели, чтобы Мария вернулась именно на их соревновании — это выгодно со всех точек зрения, прежде всего с финансовой. Обвинять в чём-либо организаторов или саму теннисистку странно, учитывая, что её дисквалификация завершается 25 апреля, а на следующий день она может играть на любых соревнованиях.



«Мария не может играть в понедельник и вторник, но может выйти на корт в среду. Мы бы никогда не стали менять правила специально под неё, нам бы просто не позволили. Но с учётом того, что мы и раньше проводили первый раунд в течение трёх дней, тут нет ничего нового. В WTA долго думали, но в результате они подтвердили, что Мария может сыграть. Мы предложили ей “уайлд кард”, и она её взяла», — рассказала представитель Porsche Tennis Виктория Вольрапп. Краткий комментарий дала и сама Шарапова: «Нет ничего лучше, чем вернуться на корт на одном из своих самых любимых турниров».

Действительно, турнир в Штутгарте является одним из самых успешных в карьере Марии. На нём она побеждала три раза. Шарапову никто не мог остановить на протяжении 13 матчей — она выиграла три розыгрыша подряд! Долгое время считалось, что грунт является самым неудобным покрытием для россиянки, но во многом благодаря этому турниру этот миф был развенчан. Правда, турнир в Штутгарте является особенным, потому что проходит в зале. Состав же собирается отличный. Так, в розыгрыше-2014 Мария обыграла трёх теннисисток топ-15. Хорошо, что свой первый матч после длительного отсутствия россиянка проведёт на знакомом корте, на котором у неё получается показывать свой лучший теннис.





Штутгарт и Рим — самые успешные турниры

Лишь на ещё одном соревновании Шарапова завоевала три титула — в Риме. Правда, в данном случае не подряд — в 2011, 2012 и 2015 годах. Болельщики тенниса могут помнить потрясающий финал-2012 с Ли На, который длился 2 часа 52 минуты. Перед решающим тай-брейком полил дождь, и теннисистки были вынуждены прерваться. Матч к тому моменту мог уже закончиться, но Ли На упустила матчбол, а на тай-брейке россиянка взяла верх и на тот момент во второй раз выиграла в столице Италии. Три года спустя Мария победила легче. До финала все матчи были двухсетовыми, а в решающей встрече она в трёх партиях оказалась сильнее Карлы Суарес-Наварро. После того титула россиянка пока нигде не побеждала, но и турниров с учётом длительной дисквалификации было не так много. Всего у россиянки 35 титулов, однако хет-триков больше нет. Дважды она побеждала в Токио, Бирмингеме, Сан-Диего, Дохе, Париже («Ролан Гаррос») и ещё раз в Токио, но уже на другом турнире.

Чего нам ждать от Марии в Штутгарте? Безусловно, её статистика выступлений в этом городе внушает оптимизм, но на первый план выходит отсутствие игровой практики и возможности тренироваться наравне со всеми другими участницами. Конечно, ещё важнее имя первой соперницы россиянки, а ей может стать и первая ракетка мира Анжелика Кербер. Не такое большое значение имеет сам результат этого турнира, понятно, что бороться за победу Мария вряд ли сможет. А до «Ролан Гаррос» останется чуть больше месяца, поэтому каждый матч важен с точки зрения набора формы к Открытому чемпионату Франции. Перед ним ещё пройдут крупные старты в Мадриде и Риме. Логично предположить, что организаторы этих соревнований дадут Шараповой «уайлд кард» и не упустят возможность пригласить суперзвезду. Ну, а мы пожелаем Марии успешного возвращения на корт!