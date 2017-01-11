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https://sport.mail.ru/news/tennis/28389247/
11 января 2017, 12:24 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Теймураз Габашвили проиграл на старте квалификационного турнира

31-летний российский теннисист Теймураз Габашвили, занимающий 140-е место в мировой табели о рангах, не смог преодолеть квалификационный барьер Открытого чемпионата Австралии, уступив в дебютном поединке 226-й ракетке мира, 18-летнему норвежцу Касперу Рууду, — 4/6, 4/6.

31-летний российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> занимающий 140-е место в мировой табели о рангах не смог преодолеть квалификационный барьер Открытого чемпионата Австралии уступив в дебютном поединке 226-й ракетке мира 18-летнему норвежцу <span class=error>Касперу</span> <span class=error>Рууду</span> — 4/6 4/6. Увеличить
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Первая официальная встреча соперников продолжалась 1 час 19 минут. За это время Теймураз сделал два эйса, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как его оппонент пять раз подавал навылет, реализовал столько же брейк-пойнтов и допустил всего одну двойную ошибку.

В следующей стадии соревнований в Мельбурне Рууд встретится или с французом Матиасом Бурком, или с его соотечественником Жонатанoм Эйсериком.
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