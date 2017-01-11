Australian Open. Теймураз Габашвили проиграл на старте квалификационного турнира

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Первая официальная встреча соперников продолжалась 1 час 19 минут. За это время Теймураз сделал два эйса, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как его оппонент пять раз подавал навылет, реализовал столько же брейк-пойнтов и допустил всего одну двойную ошибку.

В следующей стадии соревнований в Мельбурне Рууд встретится или с французом Матиасом Бурком, или с его соотечественником Жонатанoм Эйсериком.