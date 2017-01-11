Australian Open. Теймураз Габашвили проиграл на старте квалификационного турнира
31-летний российский теннисист Теймураз Габашвили, занимающий 140-е место в мировой табели о рангах, не смог преодолеть квалификационный барьер Открытого чемпионата Австралии, уступив в дебютном поединке 226-й ракетке мира, 18-летнему норвежцу Касперу Рууду, — 4/6, 4/6.
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Первая официальная встреча соперников продолжалась 1 час 19 минут. За это время Теймураз сделал два эйса, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как его оппонент пять раз подавал навылет, реализовал столько же
В следующей стадии соревнований в Мельбурне Рууд встретится или с французом Матиасом Бурком, или с его соотечественником Жонатанoм Эйсериком.
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