Окленд. Стив Джонсон сразится с Джоном Иснером в ¼ финала соревнований
33-я ракетка мира, 27-летний американец Стив Джонсон, пробился в четвертьфинал турнира ASB Classic в Окленде, взяв верх над 33-летним Лю
Йен-Суном из Тайваня, — 6/4, 7/6 (4).
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Матч длился 1 час 29 минут. За это время Стив записал в свой актив пять эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав один
В следующей стадии соревнований в Новой Зеландии Стив встретится со своим соотечественником Джоном Иснером, который, в свою очередь, переиграл тунисца Малека Жазири.
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