Окленд. Стив Джонсон сразится с Джоном Иснером в ¼ финала соревнований

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Матч длился 1 час 29 минут. За это время Стив записал в свой актив пять эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт. Его оппонент, 61-й номер рейтинга АТР, четырежды подавал навылет и дважды ошибся при подаче. До этого поединка счёт в личных встречах между спортсменами был 2:0 в пользу Лю.

В следующей стадии соревнований в Новой Зеландии Стив встретится со своим соотечественником Джоном Иснером, который, в свою очередь, переиграл тунисца Малека Жазири.