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https://sport.mail.ru/news/tennis/28389003/
11 января 2017, 12:14 | Теннис | GoTennis.ru

Окленд. Стив Джонсон сразится с Джоном Иснером в ¼ финала соревнований

33-я ракетка мира, 27-летний американец Стив Джонсон, пробился в четвертьфинал турнира ASB Classic в Окленде, взяв верх над 33-летним Лю Йен-Суном из Тайваня, — 6/4, 7/6 (4).

33-я ракетка мира 27-летний американец <span class=error>Стив</span> <span class=error>Джонсон</span> пробился в четвертьфинал турнира ASB Classic в Окленде взяв верх над 33-летним Лю <nobr>Йен-Суном</nobr> из Тайваня — 6/4 7/6 (4). Увеличить
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Матч длился 1 час 29 минут. За это время Стив записал в свой актив пять эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт. Его оппонент, 61-й номер рейтинга АТР, четырежды подавал навылет и дважды ошибся при подаче. До этого поединка счёт в личных встречах между спортсменами был 2:0 в пользу Лю.

В следующей стадии соревнований в Новой Зеландии Стив встретится со своим соотечественником Джоном Иснером, который, в свою очередь, переиграл тунисца Малека Жазири.
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Жоао Соуса стал участником ¼ финала соревнований ASB Classic

Жоао Соуса стал участником ¼ финала соревнований ASB Classic

27-летний португалец Жоао Соуса, занимающий 44-е место в рейтинге АТР, пробился в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв во втором круге соревнований 324-ю ракетку мира, своего британского ровесника Брайдена Клайна, — 6/3, 6/4.
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