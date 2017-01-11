Александр Кудрявцев не смог преодолеть квалификационный барьер Australian Open

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Поединок длился 49 минут. За это время Александр ни разу не подавал навылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и ни разу не ошибся при подаче, тогда как его соперник, находящийся на 284-й позиции в мировой табели о рангах, сделал пять эйсов, четыре брейка и допустил две двойные ошибки. После этого матча счёт в личных противостояниях между спортсменами стали равным — 1:1.

В следующей стадии отборочного турнира в Мельбурне Мотт сыграет с победителем пары Тобиас Камке (Германия) — Деннис Новиков (США).