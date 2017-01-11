Александр Кудрявцев не смог преодолеть квалификационный барьер Australian Open
31-летний российский теннисист Александр Кудрявцев, занимающий 194-е место в рейтинге АТР, проиграл на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии 20-летнему хозяину кортов Блэйку Мотту — 1/6, 2/6.
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Поединок длился 49 минут. За это время Александр ни разу не подавал навылет, не реализовал ни одного
В следующей стадии отборочного турнира в Мельбурне Мотт сыграет с победителем пары Тобиас Камке (Германия) — Деннис Новиков (США).
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