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https://sport.mail.ru/news/tennis/28388777/
11 января 2017, 11:57 | Теннис | Чемпионат.com

Победительница двух турниров WTA Ярмила Вулф завершила карьеру

Бывшая 25-я ракетка мира австралийская теннисистка Ярмила Вулф приняла решение завершить карьеру.

29-летняя уроженка Братиславы за свою карьеру выиграла два титула на турнирах WTA в одиночном разряде — Гуанчжоу (2010), Хобарт (2011). Ярмила выступала в туре под фамилиями Гайдошова и Грот.

«С тяжёлым сердцем я приняла самое трудное решение в своей жизни — прямо сейчас завершить карьеру в профессиональном теннисе. Теннис был моей жизнью всё время, как я себя помню. В моей жизни образовалась пустота, которую будет сложно заполнить.

Последние 12 месяцев были самым сложным испытанием, через которое мне когда-либо приходилось проходить. К сожалению, я не смогла полностью восстановиться после травмы спины. Мы с моим чудесным мужем Адамом задумались о качестве жизни по окончании теннисной карьеры, это и привело к такому решению», — написала Вулф в своём «твиттере».
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