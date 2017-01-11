Победительница двух турниров WTA Ярмила Вулф завершила карьеру
Бывшая 25-я ракетка мира австралийская теннисистка Ярмила Вулф приняла решение завершить карьеру.
29-летняя уроженка Братиславы за свою карьеру выиграла два титула на турнирах WTA в одиночном разряде — Гуанчжоу (2010), Хобарт (2011). Ярмила выступала в туре под фамилиями Гайдошова и Грот.
«С тяжёлым сердцем я приняла самое трудное решение в своей жизни — прямо сейчас завершить карьеру в профессиональном теннисе. Теннис был моей жизнью всё время, как я себя помню. В моей жизни образовалась пустота, которую будет сложно заполнить.
Последние 12 месяцев были самым сложным испытанием, через которое мне
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter