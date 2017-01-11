Победительница двух турниров WTA Ярмила Вулф завершила карьеру

29-летняя уроженка Братиславы за свою карьеру выиграла два титула на турнирах WTA в одиночном разряде — Гуанчжоу (2010), Хобарт (2011). Ярмила выступала в туре под фамилиями Гайдошова и Грот.



«С тяжёлым сердцем я приняла самое трудное решение в своей жизни — прямо сейчас завершить карьеру в профессиональном теннисе. Теннис был моей жизнью всё время, как я себя помню. В моей жизни образовалась пустота, которую будет сложно заполнить.



Последние 12 месяцев были самым сложным испытанием, через которое мне когда-либо приходилось проходить. К сожалению, я не смогла полностью восстановиться после травмы спины. Мы с моим чудесным мужем Адамом задумались о качестве жизни по окончании теннисной карьеры, это и привело к такому решению», — написала Вулф в своём «твиттере».