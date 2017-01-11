Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Румынский теннисист
Александру-Даниэль Карпен получил пожизненную дисквалификацию за то, что склонял другого игрока к проведению договорного матча. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Было установлено, что в октябре 2013 года Карпен предлагал другому теннисисту провести договорную встречу в обмен на денежную компенсацию.
Максимальным рейтингом в одиночном разряде теннисист обладал в 2007 году, тогда он занимал 1088-е место.
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