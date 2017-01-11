Барбора Стрыкова взяла верх над Каролин Возняцки на турнире в Сиднее

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Первая встреча спортсменок продолжалась 3 часа 20 минут. За это время Барбора, находящаяся на 19-й позиции в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, девять брейков и четыре двойные ошибки, а Каролин, в свою очередь, лишь раз подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила восемь двойных ошибок.