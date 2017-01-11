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https://sport.mail.ru/news/tennis/28388299/
11 января 2017, 11:25 | Теннис | GoTennis.ru

Барбора Стрыкова взяла верх над Каролин Возняцки на турнире в Сиднее

30-летняя чешская теннисистка Барбора Стрыкова вышла в полуфинал соревнований Apia International Sydney в Австралии, одолев в ¼ финала турнира 20-ю ракетку мира, 26-летнюю датчанку Каролин Возняцки, — 7/5, 6/7 (6), 6/4.

30-летняя чешская теннисистка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыкова</span> вышла в полуфинал соревнований <span class=error>Apia</span> International Sydney в Австралии одолев в ¼ финала турнира 20-ю ракетку мира 26-летнюю датчанку <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> — 7/5 6/7 (6) 6/4. Увеличить
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Первая встреча спортсменок продолжалась 3 часа 20 минут. За это время Барбора, находящаяся на 19-й позиции в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, девять брейков и четыре двойные ошибки, а Каролин, в свою очередь, лишь раз подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила восемь двойных ошибок.

В следующей стадии соревнований в Сиднее Стрыкова сыграет или с полячкой Агнешкой Радваньской, или с китаянкой Йин-Йин Дуань.
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