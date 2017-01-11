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11 января 2017, 11:21 | Теннис | Sports.kz

Во втором круге квалификации «Australian Open» Бублик сыграет с ещё одним бельгийцем

В Мельбурне играются матчи квалификационного раунда первого в сезоне теннисного «мэйджора» — «Australian Open», сообщает Sports.kz.

В Мельбурне играются матчи квалификационного раунда первого в сезоне теннисного мэйджора — Australian <span class=error>Open</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанец Александр Бублик, преодолевший на старте соревнований сопротивление бельгийца Артура Де Грифа (17-го сеянного в «квалифае», во втором раунде отбора сыграет с ещё одним представителем Бельгии Киммером Коппьянсом, в двух сетах переигравшим американца Тенниса Сандгрена — 6:1,7:6 (5).

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