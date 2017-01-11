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https://sport.mail.ru/news/tennis/28388067/
11 января 2017, 11:16 | Теннис | GoTennis.ru

Окленд. 22 эйса помогли Джону Иснеру выйти в следующую стадию соревнований

19-я ракетка мира, американец Джон Иснер, продолжает успешное выступление на турнире ASB Classic в Новой Зеландии. Во втором круге соревнований 31-летний Джон со счётом 6/3, 3/6, 7/6 (6) переиграл 32-летнего Малека Жазири из Туниса, занимающего 56-ю позицию в мировой классификации.

19-я ракетка мира американец Джон <span class=error>Иснер</span> продолжает успешное выступление на турнире ASB Classic в Новой Зеландии. Во втором круге соревнований 31-летний Джон со счётом 6/3 3/6 7/6 (6) переиграл 32-летнего <span class=error>Малека</span> <span class=error>Жазири</span> из Туниса занимающего 56-ю позицию в мировой классификации. Увеличить
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Матч длился 1 час 57 минут. За это время Джон сделал 22 эйса и один брейк, а его оппонент 15 раз подавал навылет, тоже реализовал всего один брейк-пойнт, но совершил шесть двойных ошибок. Иснер увеличил свой отрыв в личных встречах с Жазири — 3:0.

В ¼ финала турнира в Окленде представитель США сыграет или со своим соотечественником Стивом Джонсоном, или с Лю Йен-Суном из Тайваня.
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