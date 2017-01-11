Окленд. 22 эйса помогли Джону Иснеру выйти в следующую стадию соревнований

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Матч длился 1 час 57 минут. За это время Джон сделал 22 эйса и один брейк, а его оппонент 15 раз подавал навылет, тоже реализовал всего один брейк-пойнт, но совершил шесть двойных ошибок. Иснер увеличил свой отрыв в личных встречах с Жазири — 3:0.