Окленд. 22 эйса помогли Джону Иснеру выйти в следующую стадию соревнований
19-я ракетка мира, американец Джон Иснер, продолжает успешное выступление на турнире ASB Classic в Новой Зеландии. Во втором круге соревнований 31-летний Джон со счётом 6/3, 3/6, 7/6 (6) переиграл 32-летнего Малека Жазири из Туниса, занимающего 56-ю позицию в мировой классификации.
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Матч длился 1 час 57 минут. За это время Джон сделал 22 эйса и один брейк, а его оппонент 15 раз подавал навылет, тоже реализовал всего один
В ¼ финала турнира в Окленде представитель США сыграет или со своим соотечественником Стивом Джонсоном, или с Лю
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