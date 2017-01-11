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11 января 2017, 11:06 | Теннис | Sports.kz

Бублик вышел во второй круг квалификации на «Australian Open — 2017»

В Мельбурне продолжаются матчи стартового раунда квалификации Отрытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Sports.kz.

В Мельбурне продолжаются матчи стартового раунда квалификации Отрытого чемпионата Австралии по теннису сообщает Sports.kz. Увеличить
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Выступающий за Казахстан Александр Бублик оформил выход во второй круг квалификации турнира волевой победой над бельгийцем Артуром Де Грифом — 5:7, 6:3, 8:6.

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