Бублик вышел во второй круг квалификации на «Australian Open — 2017»
В Мельбурне продолжаются матчи стартового раунда квалификации Отрытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Sports.kz.
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Выступающий за Казахстан Александр Бублик оформил выход во второй круг квалификации турнира волевой победой над бельгийцем Артуром Де Грифом — 5:7, 6:3, 8:6.
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