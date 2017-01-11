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https://sport.mail.ru/news/tennis/28387627/
11 января 2017, 10:40 | Теннис | Р-Спорт

Вторая ракетка турнира в Сиднее уругваец Пабло Куэвас пробился в четвертьфинал

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Уругваец Пабло Куэвас вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого превышает 437 тысяч долларов.

В среду в матче второго круга уругвайский теннисист, второй номер посева, в трех сетах победил француза Николя Маю — 6:4, 2:6, 6:2. Поединок продолжался 1 час 47 минут. Куэвас сделал 9 эйсов против двух у соперника и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Куэвас встретится с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (6-й номер посева), который оказался сильнее австралийца Мэттью Бартона, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию.
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