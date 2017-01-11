Вторая ракетка турнира в Сиднее уругваец Пабло Куэвас пробился в четвертьфинал

В среду в матче второго круга уругвайский теннисист, второй номер посева, в трех сетах победил француза Николя Маю — 6:4, 2:6, 6:2. Поединок продолжался 1 час 47 минут. Куэвас сделал 9 эйсов против двух у соперника и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Куэвас встретится с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (6-й номер посева), который оказался сильнее австралийца Мэттью Бартона, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию.