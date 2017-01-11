Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг квалификации Australian Open
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В первом раунде квалификационного турнира Рублев победил австралийца Макса Перселла со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.
Следующим соперником россиянина будет победитель матча японца Юити Сугиты и австралийца Марка Полмэнса.
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