Россиянка Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Сиднее
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер четвертьфинального раунда на теннисном турнире в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 711 тысяч долларов.
В среду российская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от шестой ракетки турнира британки Йоханны Конты — 3:6, 5:7. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.
В полуфинале Конта сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая взяла верх над другой россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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