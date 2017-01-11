Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28387410/
11 января 2017, 10:39 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Сиднее

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер четвертьфинального раунда на теннисном турнире в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 711 тысяч долларов.

В среду российская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от шестой ракетки турнира британки Йоханны Конты — 3:6, 5:7. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.

В полуфинале Конта сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая взяла верх над другой россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года