Россиянка Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Сиднее

В среду российская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от шестой ракетки турнира британки Йоханны Конты — 3:6, 5:7. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.

В полуфинале Конта сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая взяла верх над другой россиянкой Анастасией Павлюченковой.