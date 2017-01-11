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11 января 2017, 10:45 | Теннис | БЕЛТА

Владимир Игнатик вышел в 2-й круг квалификации Australian Open, Максим Мирный проиграл в Окленде

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне стартовал квалификационный этап первого в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>11 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> В Мельбурне стартовал квалификационный этап первого в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема — открытого чемпионата Австралии сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Успешно преодолел первый барьер квалификации белорусский теннисист Владимир Игнатик (191-е место в мировом рейтинге), победивший представителя Канады Вашека Поспишила (133) — 3:6, 6:3, 6:4. Следующим соперником белоруса будет японский теннисист Хироки Мория (173), который обыграл в стартовом поединке австралийца Гарри Бурше (869) — 6:2, 6:3.

В квалификационных состязаниях женского одиночного разряда выступят белорусские теннисистки. Победительница юниорского Australian Open 2016 Вера Лапко (327) начнет выступление встречей с болгаркой Элицей Костовой (139). Александра Саснович (116) сыграет с японкой Рико Саваянаги (205), Арина Соболенко (146) будет соперничать с турецкой теннисисткой Ипек Сойлу (159), Ольга Говорцова (173) встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску (671).

Чтобы попасть в число 128 участников основной сетки Australian Open у мужчин и женщин, нужно одержать виктории в трех квалификационных раундах.

Белорус Максим Мирный готовится к австралийскому первенству на турнире в новозеландском Окленде (призовой фонд — $450 тыс.). В первом матче парного разряда Мирный и филиппинец Трет Хьюи уступили еще одному интернациональному тандему Андре Са (Бразилия) / Леандер Паес (Индия) — 6:7, 3:6.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

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