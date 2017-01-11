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https://sport.mail.ru/news/tennis/28386986/
11 января 2017, 10:14 | Теннис | GoTennis.ru

Иржи Веселы сыграет в ¼ финала соревнований в Окленде

54-я ракетка мира, 23-летний чех Иржи Веселы вышел в четвертьфинал турнира ASB Classic в Окленде, одолев в матче второго круга соревнований 29-летнего хозяина кортов Хосе Стэтхэм, который находится на 434-й строчке в рейтинге АТР, — 6/7 (6), 7/5, 6/3.

54-я ракетка мира 23-летний чех <span class=error>Иржи</span> Веселы вышел в четвертьфинал турнира ASB Classic в Окленде одолев в матче второго круга соревнований 29-летнего хозяина кортов Хосе Стэтхэм который находится на 434-й строчке в рейтинге <span class=error>АТР</span> — 6/7 (6) 7/5 6/3. Увеличить
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Матч длился 2 часа 23 минуты. За это время Иржи 15 раз подавал навылет, сделал два брейка и совершил шесть двойных ошибок, а его оппонент, в свою очередь, сделал восемь эйсов и дважды ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ½ финала турнира в Новой Зеландии Веселы сразится либо с киприотом Маркосом Багдатисом, либо с Дастином Брауном из Германии.
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