Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Хобарте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Почти полтора часа потребовалось шведке и украинке, чтобы выявить сильнейшего, сообщает «Корреспондент.net».

Вторая ракетка Украины в первом сете проиграла одну свою подачу, но сумела взять два гейма на подаче соперницы.

Во втором сете Цуренко проиграла уже две свои подачи, однако вновь сумела огорчить соперницу тремя реализованными брейками.

В следующем матче турнира в Хобарте Цуренко встретится с победительницей пары Аррубарена — Роджерс.

Юханна Ларсонн (Швеция, 11) — Леся Цуренко (Украина) — 4:6, 4:6.