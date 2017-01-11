Бушар не пустила Павлюченкову в полуфинал теннисного турнира в Сиднее
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в четвертьфинале на теннисном турнире в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Российская теннисистка, 27-й номер мирового рейтинга, со счетом 2:6, 3:6 уступила 49-й ракетке планеты канадке Эжени Бушар. Игра продолжалась 1 час 16 минут. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.
В полуфинале Бушар сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и британкой Йоханной Контой (шестой номер посева).
В еще одном четвертьфинальном матче чешка Барбора Стрыцова одолела датчанку Каролину Возняцки (10) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.
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