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https://sport.mail.ru/news/tennis/28386804/
11 января 2017, 9:56 | Теннис | Р-Спорт

Бушар не пустила Павлюченкову в полуфинал теннисного турнира в Сиднее

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в четвертьфинале на теннисном турнире в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Российская теннисистка, 27-й номер мирового рейтинга, со счетом 2:6, 3:6 уступила 49-й ракетке планеты канадке Эжени Бушар. Игра продолжалась 1 час 16 минут. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.

В полуфинале Бушар сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и британкой Йоханной Контой (шестой номер посева).

В еще одном четвертьфинальном матче чешка Барбора Стрыцова одолела датчанку Каролину Возняцки (10) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.
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