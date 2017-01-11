Бушар не пустила Павлюченкову в полуфинал теннисного турнира в Сиднее

Российская теннисистка, 27-й номер мирового рейтинга, со счетом 2:6, 3:6 уступила 49-й ракетке планеты канадке Эжени Бушар. Игра продолжалась 1 час 16 минут. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.

В полуфинале Бушар сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и британкой Йоханной Контой (шестой номер посева).

В еще одном четвертьфинальном матче чешка Барбора Стрыцова одолела датчанку Каролину Возняцки (10) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.