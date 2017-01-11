Евгений Донской вышел во второй круг квалификации Australian Open
26-летний российский теннисист Евгений Донской, находящийся на 123-й позиции в мировой квалификации, с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии, переиграв в своём дебютном поединке 220-ю ракетку мира, 20-летнего Дмитрия Попко из Казахстана, — 3/6, 6/1, 9/7.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 9 минут, проведённые на корте, Евгений записал в свой актив девять эйсов и пять двойных ошибок при четырёх реализованных
Следующим соперником представителя России на соревнованиях в Мельбурне станет австралиец Мэттью Эбден.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter