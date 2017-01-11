Евгений Донской вышел во второй круг квалификации Australian Open

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За 2 часа 9 минут, проведённые на корте, Евгений записал в свой актив девять эйсов и пять двойных ошибок при четырёх реализованных брейк-пойнтах. Дмитрий десять раз подавал навылет, сделал два брейка и совершил одну двойную ошибку. Это был первый поединок между спортсменами.

Следующим соперником представителя России на соревнованиях в Мельбурне станет австралиец Мэттью Эбден.