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11 января 2017, 9:52 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской вышел во второй круг квалификации Australian Open

26-летний российский теннисист Евгений Донской, находящийся на 123-й позиции в мировой квалификации, с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии, переиграв в своём дебютном поединке 220-ю ракетку мира, 20-летнего Дмитрия Попко из Казахстана, — 3/6, 6/1, 9/7.

26-летний российский теннисист Евгений Донской находящийся на 123-й позиции в мировой квалификации с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии переиграв в своём дебютном поединке 220-ю ракетку мира 20-летнего Дмитрия <span class=error>Попко</span> из Казахстана — 3/6 6/1 9/7. Увеличить
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За 2 часа 9 минут, проведённые на корте, Евгений записал в свой актив девять эйсов и пять двойных ошибок при четырёх реализованных брейк-пойнтах. Дмитрий десять раз подавал навылет, сделал два брейка и совершил одну двойную ошибку. Это был первый поединок между спортсменами.

Следующим соперником представителя России на соревнованиях в Мельбурне станет австралиец Мэттью Эбден.
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