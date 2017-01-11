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11 января 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Феррер завершил выступление на турнире в Окленде

21-я ракетка мира, 34-летний испанец Давид Феррер, покидает соревнования ASB Classic в Новой Зеландии, проиграв во втором круге турнира 29-летнему голландцу Робин Хаазе, занимающему 58-е место в рейтинге АТР.

21-я ракетка мира 34-летний испанец Давид <span class=error>Феррер</span> покидает соревнования ASB Classic в Новой Зеландии проиграв во втором круге турнира 29-летнему голландцу <span class=error>Робин</span> <span class=error>Хаазе</span> занимающему 58-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span>. Увеличить
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Матч длился ровно 2 часа. За это время Давид сделал четыре эйса, три брейка и две двойные ошибки, тогда как Робин 11 раз подавал навылет, реализовал два брейка и столько же раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В ¼ финала соревнований в Окленде Хаазе сразится или с португальцем Жоао Соусой, или с британцем Брайденом Клайном.
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Иржи Веселы сыграет в ¼ финала соревнований в Окленде

Иржи Веселы сыграет в ¼ финала соревнований в Окленде

54-я ракетка мира, 23-летний чех Иржи Веселы вышел в четвертьфинал турнира ASB Classic в Окленде, одолев в матче второго круга соревнований 29-летнего хозяина кортов Хосе Стэтхэм, который находится на 434-й строчке в рейтинге АТР, — 6/7 (6), 7/5, 6/3.
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