Давид Феррер завершил выступление на турнире в Окленде
21-я ракетка мира, 34-летний испанец Давид Феррер, покидает соревнования ASB Classic в Новой Зеландии, проиграв во втором круге турнира 29-летнему голландцу Робин Хаазе, занимающему 58-е место в рейтинге АТР.
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Матч длился ровно 2 часа. За это время Давид сделал четыре эйса, три брейка и две двойные ошибки, тогда как Робин 11 раз подавал навылет, реализовал два брейка и столько же раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.
В ¼ финала соревнований в Окленде Хаазе сразится или с португальцем Жоао Соусой, или с британцем Брайденом Клайном.
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