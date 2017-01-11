Давид Феррер завершил выступление на турнире в Окленде

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Матч длился ровно 2 часа. За это время Давид сделал четыре эйса, три брейка и две двойные ошибки, тогда как Робин 11 раз подавал навылет, реализовал два брейка и столько же раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В ¼ финала соревнований в Окленде Хаазе сразится или с португальцем Жоао Соусой, или с британцем Брайденом Клайном.