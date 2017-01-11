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11 января 2017, 0:04 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас планирует сыграть на турнирах в Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге и Галле

Немецкий теннисист Томми Хаас, который вернётся в Тур на Открытом чемпионате Австралии после полностью пропущенного сезона-2016, планирует принять участие во всех немецких соревнованиях этого года, сообщает американский сайт Tennis World.

Немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> который вернётся в Тур на Открытом чемпионате Австралии после полностью пропущенного сезона-2016 планирует принять участие во всех немецких соревнованиях этого года сообщает американский сайт Tennis World. Увеличить
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Отметим, что в данный момент 38-летний Хаас выступает на выставочном турнире в австралийской городе Куйонг.
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