Томми Хаас планирует сыграть на турнирах в Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге и Галле
Немецкий теннисист Томми Хаас, который вернётся в Тур на Открытом чемпионате Австралии после полностью пропущенного сезона-2016, планирует принять участие во всех немецких соревнованиях этого года, сообщает американский сайт Tennis World.
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Отметим, что в данный момент 38-летний Хаас выступает на выставочном турнире в австралийской городе Куйонг.
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