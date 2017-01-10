Ненад Зимоньич назначен капитаном сборной Сербии в «Кубке Дэвиса»
Сербский теннисист Ненад Зимоньич назначен на пост капитана национальной сборной в «Кубке Дэвиса», сообщает официальный Twitter турнира. Ранее эту должность занимал Богдан Обрадович.
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Напомним, что сербская команда сразится со сборной России в рамках матча первого раунда Мировой группы соревнований, который пройдёт в Нише с 3 по 5 февраля.
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