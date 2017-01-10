Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28384165/
10 января 2017, 23:57 | Теннис | GoTennis.ru

Ненад Зимоньич назначен капитаном сборной Сербии в «Кубке Дэвиса»

Сербский теннисист Ненад Зимоньич назначен на пост капитана национальной сборной в «Кубке Дэвиса», сообщает официальный Twitter турнира. Ранее эту должность занимал Богдан Обрадович.

Сербский теннисист <span class=error>Ненад</span> Зимоньич назначен на пост капитана национальной сборной в Кубке <span class=error>Дэвиса</span> сообщает официальный Twitter турнира. Ранее эту должность занимал Богдан <span class=error>Обрадович</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что сербская команда сразится со сборной России в рамках матча первого раунда Мировой группы соревнований, который пройдёт в Нише с 3 по 5 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Выборы главы Федерации настольного тенниса России перенесены на 10 февраля

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Исполком Федерации настольного тенниса России (ФНТР) на своем последнем заседании принял решение об изменении даты и места проведения отчетно-выборной конференции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФНТР, выборы президента организации пройдут 10 февраля в Москве.
Еще 7 новостей  Все новости
11 января

Майлз Маклаган: Энди по-прежнему заряжен на борьбу

Пэт Кэш: В Мельбурне Маррею точно есть что доказывать

Томми Хаас планирует сыграть на турнирах в Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге и Галле